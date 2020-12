Afgelopen etmaal 184 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag

Het aantal mensen dat de afgelopen 24 uur in Den Haag positief getest is op corona, is 184. Dat is een daling ten opzichte van woensdag, toen er 223 mensen met corona werden geconstateerd.

Landelijk is het aantal nieuwe besmettingen licht gestegen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend kwamen er 9719 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), tegen bijna 9500 woensdag.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw fors toegenomen. Op oudejaarsdag behandelen de ziekenhuizen 2817 patiënten vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 113 meer dan op woensdag.