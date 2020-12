Brandweer heeft drukke nacht: meerdere auto’s in de brand

De brandweer in de regio heeft een drukke nacht achter de rug. Meerdere voertuigen stonden in brand in de nacht van woensdag op donderdag. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Dat begon rond 23.30 uur met twee auto’s die geparkeerd stonden aan de Drakesteinweg. Eén auto is volledig uitgebrand, de andere auto had vooral schade aan de motorkap. De auto’s stonden niet naast elkaar geparkeerd. Uit de auto die volledig is afgebrand, kwamen metershoge vlammen. Voertuigen die in de omgeving stonden, hebben ondanks de vlammenzee weinig tot geen schade.

Omstreeks 1.50 werd een auto in brand gestoken op de Stortenbekerstraat. De brandweer heeft het voertuig geblust, de vlammen sloegen toen al uit de auto. De auto liep flinke schade op. Rond 3.15 uur zijn twee auto’s aan de Kampioensingel in het stadsdeel Leidschenveen verwoest door brand. De twee geparkeerde auto’s stonden in lichterlaaie. Een omwonende probeerde nog erger te voorkomen door met een tuinslag te blussen, maar dit haalde al weinig meer uit.

Op de Jan van Beersstraat is rond 4.30 uur een parkeerautomaat in vlammen opgegaan. Bovendien werd er in de Damasstraat in de wijk Laak wederom brand gesticht op een pleintje. Een groep mensen verzamelde zich daar rond de Damasstraat. Dat gebeurde deze week al meerdere keren. De brandweer heeft het vuur uitgemaakt onder begeleiding van de politie.