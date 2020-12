“Het is nu een beetje rommelig in Laak, maar vroeger was de ME er elke avond met jeeps en de lange lat”

Groot oudejaarsfeest op Tesselseplein in Duindorp

Op het Tesselseplein in Duindorp werd donderdag aan het einde van de middag massaal feestgevierd. Op video’s op social media is te zien hoe een grote groep mensen danst tijdens optredens die er ook worden gehouden, meldt mediapartner Omroep West.

Het Tesselseplein in Duindorp is de centrale plek in dit deel van Den Haag. Buurtbewoners komen er geregeld samen. De bijeenkomst donderdag is volgens de politie aangemeld als ‘demonstratie’. Een woordvoerder laat weten dat er niet ingegrepen gaat worden.

Oudejaarsfeest in Duindorp, zoals het hoort pic.twitter.com/bpCR3G7Gm7 — John Shotgun (@john_shotgun) December 31, 2020

‘We moeten prioriteiten stellen, en het handhaven van coronaregels is niet de hoogste prioriteit’, aldus de politiewoordvoerder. ‘Als het in Duindorp niet uit de hand loopt, grijpen wij niet in.’ Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de organisatoren zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van de coronamaatregelen. ‘Als wordt geconstateerd dat dat niet gebeurt, dan wordt de organisatie daarop aangesproken’, aldus de woordvoerder. Op sociale media krijgen feestende Duindorpers er wel flink van langs.