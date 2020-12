Haagse Milieu Services: 25% meer afval ingezameld

Ondermeer door de coronacrisis is er dit jaar in Den Haag fors meer afval ingezameld. Volgens Pieter Kaltner van Haagse Milieu Services lag de afvalaanvoer op piekmomenten zelfs tussen de 25-30% hoger dan gebruikelijk. Wekelijks wordt er nu zo’n 5 miljoen kilo afval ingezameld.

In het voorjaar, tijdens de eerste coronagolf met de intelligente lockdown, was het ook bij de Haagse milieustraten veel drukker dan normaal. Veel inwoners hadden tijd over en dat werd overduidelijk besteedt aan klussen, opruimen en tuinonderhoud. Maar ook nu, in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw, staat er weer een file met inwoners die grofvuil komen wegbrengen.

Maar, volgens HMS manager Kaltner is het het hele jaar door drukker geweest, “We zagen bij de huis-aan-huis inzameling dat er veel meer afspraken waren en dat er veel meer buiten stond. Tegelijk zagen we ook dat er veel meer bijplaatsingen waren (bij ondergrondse restafvalcontainers) en dat er meer afval gedumpt is de afgelopen periode”.

Om de toegenome afvalstroom het hoofd te bieden moest HMS opschalen. “Met name de grofvuil ploegen zijn uitgebreid van 5 naar soms 8 ploegen en van 5 dagen naar 6 dagen”, licht Kaltner toe.

En met de jaarwisseling in zicht blijft de drukte nog wel even aanhouden, “Tussen kerst en Oud en Nieuw zijn wij op pad om alles wat maar brandbaar is van straat te halen. Tijdens oudjaar zijn wij ook op pad, wij werken dan 24uur door om brandhopen en afval wat mogelijk kan branden in te zamelen”, vertelt Kaltner tegen Den Haag FM.

Inwoners die brandgevaarlijk afval zien liggen, wordt gevraagd om een melding hiervan bij de gemeente te doen. En heb je nu zelf huishoudelijk afval, dan wordt verwezen naar de huisvuilkalender. Op 1 januari wordt er echter niet ingezameld, het ophalen gebeurt dan eerder of een dag later. En voor ondergronds restafvalcontainers (orac’s) geldt dat deze op 31 december zullen worden afgesloten. Het is dan de bedoeling om afval tijdens de jaarwisseling even binnen te houden. De orac’s gaan op 1 januari weer open. En vanaf de eerste week van januari start dan tenslotte ook de huis-aan-huis kerstbomen inzameling.