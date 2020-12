“Het is nu een beetje rommelig in Laak, maar vroeger was de ME er elke avond met jeeps en de lange lat”

De jaarwisseling van 2020 naar 2021 zal er door de coronapandemie anders uitzien: er is een vuurwerkverbod en de vreugdevuren zijn toegestaan. In Laak waren er de afgelopen dagen meerdere autobranden, parkeerautomaten werden in brand gestoken en meerdere avonden werden kleine vreugdevuren gedoogd op de Damasstraat. Den Haag FM sprak Leo Dommanschet van Leo’s Koffiehuis over de afgelopen week, de jaarwisseling, maar ook over zijn jaar als horecaondernemer.

Hoe zou jij de sfeer in Laak -met parkeerautomaten in de brand en andere vuurtjes- noemen?

“Het is een beetje rommelig, maar onrustig? Dat kan ik niet zeggen. In de tijd dat ik zelf de kerstbomen aan het rausen was, was de ME er elke avond met jeeps en de lange lat. Dit is geen vergelijk met vroeger. Absoluut niet.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Ook vanavond is er -net als gisteren- een ‘vreugdevuur’ in de Damasstraat in Den Haag, circa 30 tot 40 personen staan rondom het vuur. De sfeer is gemoedelijk. De politie staat in de omgeving stand-by. pic.twitter.com/KIKQ4kvbk7 — Regio15.nl (@regio15) December 29, 2020

“Er zijn afspraken gemaakt over de vuurtjes en als ze moeten stoppen dan stoppen ze ook. Ze kunnen beter lekker bij elkaar staan met een drankje en een vuurtje zodat ze geen wijken vernielen of een parkeerautomaat in de brand zetten. Dan maar een vuurtje.”

Wat voor jaarwisseling wordt dit, zonder vreugdevuur of vuurwerk?

“Geen vuurwerk… Het mag niet afgestoken worden, maar je denkt toch niet dat er niet gewoon voor een paar miljoen de lucht in gaat? Had gewoon het siervuurwerk door laten gaan, daar kan in principe weinig mee gebeuren. Had het knalvuurwerk verboden, dan had je een compromis gehad. Dit is wel erg rigoureus verbieden. Zelfs een vriend van mij, van de Rijswijkse vuurwerkhandel, mag geen sterretjes meer verkopen, maar bij de supermarkt mag het wel.” Zelf verkocht hij de afgelopen dagen ook kindervuurwerk. “Dat is nu eenmaal het gezegde: ‘de een z’n dood is de ander z’n brood’. Ik ben daar slim op ingesprongen en ik heb er nog iets aan verdiend.”

Vorig jaar timmerde je je eigen zaak dicht. Achteraf bezien: was dat nodig?

“Was het nodig? Het is beter voorkomen dan genezen. De zonnebank aan de overkant heeft ook weer de ramen dichtgemaakt met de schotten van vorig jaar. Je weet niet wat je te wachten staat, het kan alle kanten opgaan. Heb je noodweer dan zullen mensen binnen blijven. Gaat de politie vervelend doen dat ze niet bij een vuurtje mogen, dn krijg je de buurt in opstand… Ik vind het leuk dat ze het toestaan, maar het trekt ook mensen uit andere wijken aan en dan ben ik bang dat dat weer kan escaleren.”

En dit jaar?

“Ik heb stalen rolluiken, die gaan 365 dagen per jaar naar beneden, dus ook vanavond.”

Wat zijn je eigen plannen met de jaarwisseling?

“Ik ga lekker bij de vrouw binnen zitten. ik was eerst van plan om een terrasverwarmer of vuurkorf in de tuin te zetten, maar dan komt toch weer Jantje, Pietje of Klaasje langs omdat je redelijk bekent bent. Dan zijn er toch teveel mensen bij elkaar. ik doe lekker helemaal niks en dan 1 januari gezond weer op.”

Wat was 2020 voor jaar voor jou?

“Privé gaat het uitstekend. Mijn vrouw vindt het alleen maar prettig: ik ben natuurlijk veel vaker thuis geweest dan al die jaren ervoor. Zelfs mijn hond is blij, we waren al vrienden, nu is papa wel heel veel thuis. Die vindt het nu raar als ik mijn jas aantrek. Vorig jaar was het heel normaal om weg te gaan naar de winkels en je ding te doen.”

Maar je redt het nog wel?

“Ik verzin altijd wel wat. Ik ben op sollicitatiegesprek geweest om vanaf volgend jaar kisten te gaan rijden. Maar de betaling was zo slecht, ik ga niet voor elf euro bruto per uur lijken rijden. Zo erg is het ook weer niet”, vertelt hij over een sollicitatie in de uitvaartbranche. “Maar ik ben wel bezig met volgend jaar: je weet niet wanneer je open mag.” Toch bekijkt Dommanschet ook wat hij volgend jaar voor werk zou kunnen gaan doen. “Je zal wel moeten. Ik kan ook geen uitkering aanvragen, want mijn vrouw verdient nog geld in de uitvaartbranche.”

Spreek je nog wel eens de vaste gasten van het koffiehuis?

“Zeker. Ik heb het geluk dat ik ingeschreven sta in het koffiehuis, het is ook een woonhuis achter, en dan kon je visite ontvangen. Zo kon ik toch ’s middags mensen uit hun isolatie halen en een kaartje met ze leggen.”

Wat verwacht je van ADO Den Haag in het nieuwe jaar?

“Hun gaan ook niet bij de pakken neerzitten. Dat zie je nu ze Janmaat hebben aangetrokken en een aantal spelers komen waarschijnlijk terug na wat blessures. De komende wedstrijden zullen cruciaal zijn en gelukkig krijg je niet de sterkste tegenstanders. Je krijgt eerst RKC en daarna Fortuna, pak je dan zes punten dan ga je bijna het linkerrijtje in. Dus laten we gewoon goede moed houden.”

Wat verwacht je van 2021 voor het koffiehuis?

“Het zal toch wel een keer overgaan? Wat mij het meeste dwars zit is de compensatie voor deze periode. De eerste lockdown kreeg ik na vier weken al 3.000 euro en nu krijg ik na ruim negen weken 1.505 euro en 83 cent. En dan denk ik waar komt die 83 cent vandaan? Dat is wel een verschil. Alles gaat wel gewoon door: gas, water, licht, verzekeringen en de huur thuis.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Naast het koffiehuis heeft Leo ook de sporthal erachter onder zijn hoede. “Daar heb ik sinds maart geen huur meer voor betaald. Ik vind het ook vrij oneerlijk van meneer Bredemeijer (wethouder, red.) dat sportverenigingen en kantines vrijstelling krijgen en ik moet blij zijn dat ik maar een derde van de huur hoef te betalen. Doe dan: gelijke monniken, gelijke kappen. Een derde van 600 is toch 200 in de maand terwijl er niks binnenkomt. Ik zorg dat ik wat centen in mijn zak heb en dat ik kan eten en drinken en een pakje shag kan kopen een keer in de week. Verder zien we het volgend jaar wel weer.”

“We hopen maar het beste er van te maken. Eigenlijk wisten we 1 januari al dat dit niks zou worden, want een jaar wat op 020 eindigt is gedoemd te verliezen. Ik persoonlijk red het wel, maar ik ken ook mensen die buiten de regelingen vallen. Die heb ik ontmoet bij demonstraties op de Koekamp. Een vrouwtje is in februari begonnen met haar bedrijf, heeft mensen in dienst en staat dan te huilen op het podium: ‘ik ben mijn zaak net gestart en heb nu 42.000 euro verlies’. Help ook die mensen, want die hebben er ook niet om gevraagd.”