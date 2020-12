Oliebollenexpert geeft tips voor het bakken en bewaren van oliebollen

De oliebollengeur kringelt de neusgaten in bij het betreden van het clubhuis van VV Wilhelmus, het domein van de Oliebollenexpert Tom Commers. Hij is oudjaarsdag druk in de weer om alle bestellingen op tijd te leveren, maar wist vijf minuten tijd vrij te maken om wat tips en tricks aan de thuisbakkers te geven.

Het zweet staat Commers op zijn voorhoofd, de hele keuken is bezaait met krenten, de afzuigkap loeit overuren en in het clubhuis staan platen vol met oliebollen en appelbeignets. ‘Het is gekkenhuis. We hebben meer orders dan verwacht, dus het is even aanpoten.’

Een goede oliebol begint volgens Commers bij het recept. De specifieke ingrediënten van zijn oliebollen houdt hij voor zichzelf, maar dé tip luidt: ‘Zorg voor goede basisproducten. Dat is erg belangrijk.’ Als die eenmaal goed gemixt zijn, is het tijd om ze in het frituurvet te gooien. ‘Zeven minuten op 176 graden’, vertelt de Oliebollenexpert. ‘Liever iets langer dan te kort, maar plusminus zeven minuten.’

Dan haal je de bolletjes uit het vet en leg je ze op een schaal. ‘Niet gelijk warm inpakken. Dan krijg je van die vette bollen, als slappe frieten’, tipt de oliebollenbakker. Eenmaal koud kunnen ze gegeten worden. En wat te doen met de bollen die op 1 januari zijn blijven liggen? ‘Je moet ze eigenlijk niet heel de avond op tafel laten staan, dan worden ze keihard. Maar ik snap dat dat lastig is met een drankje op. Gewoon netjes in een zakje bewaren en dan kun je ze oppiepen in de oven: vijf minuten op 145 graden.’

En voor degene die met Pasen nog een bolletje wil snoepen: invriezen is ook een optie. Dan blijven de bollen, volgens de expert, maximaal drie maanden goed.