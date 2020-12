Restaurants Capriole en da Braccini tijdelijk dicht: ‘We moeten de batterij opladen’

Restaurant Capriole sluit in januari tijdelijk de deuren. Reden hiervoor is de onzekerheid over de verdere verloop van de lockdown en ook om even rust te nemen. ‘Even de batterij een paar weken opladen’, vertelt eigenaar Pascal Ultee aan Den Haag FM.

De eetgelegenheid aan de Fokkerkade bij de Binckhorst is meestal gesloten tussen Kerst en oud en nieuw, maar dit jaar verlengt de eigenaar de sluiting. ‘Er is zoveel onzekerheid en onduidelijk over wanneer de horeca weer open mag. We hopen dat er midden januari een beter beeld ontstaat van wat er in de komende maanden mag. Voor ons is het even afwachten: gaan we open volgens het afhaalconcept of gaan we open als normaal restaurant?’, aldus Ultee.

Voor nu dus even pas op de plaats. ‘Dat scheelt op de rekening voor gas en licht’, vertelt Ultee, die ook vertelt dat januari altijd een rustige maand is voor de horeca, zo vlak na de feestdagen.

Rust

Daarnaast is het een heel zwaar jaar geweest voor de horeca. ‘Op gegeven moment wordt de creativiteit minden, dus we moeten ook even paar werken de batterij opladen. Iedereen is toe aan een aantal weken bijkomen en nieuwe plannen voor het nieuwe jaar te maken’, besluit de horecaondernemer.

Ook restaurant da Braccini sluit tijdelijk de deuren. Tot en met 27 januari is het Italiaanse restaurant aan de Regentesselaan schrijft op sociale media: ‘We gaan even bijkomen van een hectisch jaar. Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor al jullie support, lieve woorden en steun. Wij kijken uit naar een culinair 2021 hopelijk bij ons in het restaurant anders gewoon weer take away.’