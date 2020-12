Tim Akkerman uit de kleren voor mensen in de zorg: ‘En middelvinger tot degene die zich niet aan de afspraken houdt’

Zanger Tim Akkerman gaat uit de kleren op zijn Instagrampagina. Op de pikante foto is te zien dat de voormalig DI-RECT-frontman poedelnaakt is. ‘Ik geef me bloot voor alle mensen in de zorg die zich dag in en uit zich inzetten.’

Daarnaast steekt de zanger zijn middelvinger op. ‘Ik geef mijn middelvinger tot degene die zich niet aan de afspraken hield of houdt. Die zich blijkbaar belangrijker voelt dan zijn medemens. Die het geduld niet kan opbrengen om er samen beter uit te komen. Die zich vanwege zijn/haar stommiteit van samenscholingen tijdens een lockdown alles zal doen vertragen. Degene die zich op illegale feestjes waant en het virus in stand weet te houden! Bedankt. Hierdoor zal het allemaal nog wat langer duren… en zal men in de zorg zich nog meer uitgeput gaan voelen! Fijne jaarwisseling.’

De post kan op het sociale medium op veel support rekenen. De reacties bestaan voornamelijk uit duimpjes, gebedshandjes en aanmoediging. Binnen twee uur had de foto al meer dan duizend likes.

Zie hier de foto die Tim op zijn Instagram plaatste.

https://www.instagram.com/p/CJdVxHUhtrt/