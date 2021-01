“De Schilderswijk was rustig en leefbaar, mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van onze premier”

De jongerenmedewerkers van Stagehuis Schilderswijk hebben tijdens de jaarwisseling een oogje in het zeil gehouden in hun wijk. De algehele indruk was dat er wel nog aardig wat vuurwerk in de wijk werd afgestoken, dat zo hier en daar groepjes jongeren bij elkaar stonden, maar ook dat de meeste buurtbewoners de jaarwisseling gewoon thuis vierden. “Het valt me toch wel op dat er veel vuurwerk wordt afgestoken. Mag ook wel”, zegt Yassine Abarkane van Stagehuis Schilderswijk.

Abarkane keek met enige trots naar de jaarwisseling in zijn wijk. “Dit is onze Schilderswijk. Die is rustig en leefbaar, mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van onze premier om niet de straat op te gaan. We zien jeugdigen op straat, maar geef ze eens ongelijk. Het zijn jongeren. Even naar buiten om met je vrienden het nieuwe jaar in te gaan, dat is toch alleen maar mooi?” Tijdens verschillende rondes spraken ze jongeren en buurtbewoners op straat aan, hielden contact met de politie en er was ook tijd voor wat gezelligheid onder elkaar.