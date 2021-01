Den Haag viert nieuwjaar ondanks verbod met vuurwerk

Ondanks het vuurwerkverbod werd er om middernacht door de hele stad flink geknald met vuurwerk. In meerdere wijken is siervuurwerk te zien en zijn harde knallen te horen.

Ruim voor middernacht was al sprake van vuurwerkoverlast en onrust door groepen mensen die samenkomen en vuurwerk afsteken. Ook worden op veel plekken auto’s, banden en andere dingen in de brand gestoken.

03.30 uur

02.44 uur

Ook op de #Vaillantlaan in #DenHaag is de Mobiele Eenheid vannacht kort in actie geweest. pic.twitter.com/8NPOc33AfT — Regio15.nl (@regio15) January 1, 2021

02.22 uur

01.56 uur

Op de #Moerweg in #DenHaag is een automobilist de macht over het stuur verloren, heeft een bushokje geraakt en is in de struiken tot stilstand gekomen. pic.twitter.com/4m9jyUip89 — Regio15.nl (@regio15) January 1, 2021

01.27 uur

Doordat er deze jaarwisseling een vuurwerkverbod geldt, is het luiden van de kerkklokken te horen, zoals bij de Bethlehemkerk aan de Laan van Meerdervoort.

https://twitter.com/Pieter_Grinwis/status/1344802395046498314

01.23 uur

De brand op de Vaillantlaan betrof een karretje vol met kartonnen dozen, waarschijnlijk van een van de ondernemers. Het brandende karretje is geblust.

Situatie op de Vaillantlaan. pic.twitter.com/9BpYepGNbO — Den Haag FM (@DenHaagFM) January 1, 2021

01.17 uur

https://twitter.com/DenHaagFM/status/1344799892858920961

01.14 uur

Het was even onrustig op de Pachtersdreef in Escamp.

Korte inzet ME geweest op de #Pachtersdreef in #DenHaag. Zijn een paar tikken uitgedeeld maar geen aanhoudingen verricht. pic.twitter.com/MCnsNaZdkA — Regio15.nl (@regio15) January 1, 2021

01.13 uur

00.41 uur

Om 12 uur luidden door het hele land de kerkklokken om het nieuwe jaar in te luiden. Zoals hier, bij de Grote Kerk in Den Haag. Video: Peter Duivesteijn pic.twitter.com/qJqO8WGbc3 — Omroep West (@omroepwest) December 31, 2020

00.39 uur

Eerste indrukken van een rondje langs erkende drukteplekken met Oud en Nieuw van Loosduinen via Zuiderpark en Transvaal naar Rijswijk: het is overwegend rustig in Den Haag, vuurtjes op straathoeken en vuurwerk, dat wel. #jaarwisseling #oudejaarsavond @omroepwest @DenHaagFM pic.twitter.com/utU13Tqxhu — Henk Ruijl (@Henkruijl) December 31, 2020

00.34 uur

Deze club weet wat er in de #Schilderswijk speelt tijdens de jaarwisseling. #stagehuisschilderswijk pic.twitter.com/ZribaCrIYz — Rob Kemperman (@RobKemperman) December 31, 2020

00.29 uur

Nieuwjaarswens van wethouder Martijn Balster (PvdA).

https://twitter.com/balstermartijn/status/1344785244684222466

00.20 uur

Afgelopen 2 uur gelopen door de Schilderswijk en ben echt positief over verloop van de avond hier. Nog veel success hulpdiensten. Hulde (!!) aan de vrijwilligers in de wijken en allen de beste wensen voor 2021 namens @NIDADenHaag — Adeel Mahmood (@AdeelMahmood) December 31, 2020

00.10 uur

Verslaggever Sander Knura rijdt door Laak.

In Laak in Den Haag is het vooral mistig, er staan kleine groepjes mensen op straat en er wordt mondjesmaat vuurwerk afgestoken pic.twitter.com/6Cim63Bo6h — Sander K. (@sanderknura) December 31, 2020

00.08 uur

Toch nog iets van vuurwerk in de #Schilderswijk pic.twitter.com/SZyHOYPfeu — Rob Kemperman (@RobKemperman) December 31, 2020

00.05 uur

Gelukkig nieuwjaar vanuit Den Haag! pic.twitter.com/nX3xpR6HuI — Ivar Lingen (@IvarLingen) December 31, 2020

00.02 uur