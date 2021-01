Gemeente onderzoekt gedrag tijdens demonstratie behoud vreugedevuren in Duindorp

De gemeente Den Haag gaat bekijken wat er precies is gebeurd tijdens de demonstratie voor het behoud van vreugdevuren donderdag in de wijk Duindorp. Volgens de gemeente hebben organisatoren en politie deelnemers regelmatig aangesproken op de coronarichtlijnen. Uit een aantal beelden lijkt echter te blijken dat er niet altijd 1,5 meter afstand werd gehouden. Wat er precies heeft plaatsgevonden, wordt nader uitgezocht, aldus de gemeente.

Op het Tesselseplein werd ondanks de coronamaatregelen een groot feest gehouden. Er werd muziek gedraaid en gedanst, bleek uit beelden op social media. Daarbij werd de 1,5 meter niet in acht genomen en stonden mensen dicht op elkaar. Ook waren er omhelzingen te zien. Er was volgens woordvoerders geen sprake van een feest, maar van een “vooraf aangekondigde demonstratie”.

De Duindorpers demonstreerden voor het behoud van vreugdevuren. Na een massale vonkenregen tijdens de jaarwisseling van 2018 op 2019 mochten de vuren vorige jaarwisseling niet doorgaan. Dit jaar zouden ze in eerste instantie wel weer mogen, maar werden ze toch afgelast vanwege corona.

De hulpverlening in Den Haag kende ondanks het vuurwerkverbod een drukke nacht voor de hulpdiensten met incidenten waarbij brandweer, politie en hulpverleners veelvuldig in actie moesten komen. Ook werd er een aantal malen met vuurwerk gegooid naar hulpverleners en is een brandweervoertuig bekogeld met bakstenen.

Burgemeester Jan van Zanen, die in de nacht met koning Willem-Alexander in de stad op pad was om onder meer het multidisciplinair commandocentrum te bezoeken, is wel te spreken over het gedrag van de Hagenaars. “Goed om te zien dat veel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep om thuis te blijven en oud en nieuw te vieren in kleine kring. Ik ben trots op alle vrijwilligers, politieagenten, handhavers, brandweerlieden en ambulancebroeders en -zusters die hun nachtrust hebben opgegeven om alles in goede banen te leiden.”

In de loop van januari maken de gemeente, brandweer de definitieve cijfers op van het aantal incidenten. Dat geldt ook voor de politie en het Openbaar Ministerie.