Vuilnis wordt vrijdag niet opgehaald

Zit jij met lege flessen, overgebleven oliebollen of appelbeignets? Dan moet je dat nog heel even opslaan: vrijdag komt er in verband met Nieuwjaarsdag geen vuilnisdienst langs de deuren.

Dat meldt de gemeente in een tweet.

Via de Huisvuilkalender kan je met je postcode checken wanneer de vuilnismannen en -vrouwen wel langskomen om de restjes van de jaarwisseling op te halen.