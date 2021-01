Wethouder Hilbert Bredemeijer in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) te gast.

De jaarwisseling is dit jaar relatief rustig verlopen. In de regio Haaglanden werden tientallen auto’s in brand gestoken, maar bleven grote incidenten uit. Wel moest de ME enkele keren ingrijpen om hulpverleners te beschermen tijdens hun werkzaamheden. Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) maakt in Spuigasten de balans op van de afgelopen jaarwisseling en zijn eerste jaar als wethouder in Den Haag. En voor welke uitdagingen staat hij komend jaar als wethouder van onderwijs, sport en buitenruimte?

Spuigasten

