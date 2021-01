Zeer dichte mist, politie roept op snelweg A4 te mijden

Het KNMI waarschuwt voor zeer dichte mist in Zuid-Holland. Het zicht kan teruglopen tot onder de tien meter, meldt het weerinstituut. Daarom is code oranje afgegeven. Op veel snelwegen in de regio wordt langzaam gereden of zijn ongelukken gebeurd door de mist. De politie roept op om de A4 te mijden, schrijft mediapartner Omroep West.

Door de mist kunnen gevaarlijke rijomstandigheden voorkomen. ‘Pas snelheid aan en houd voldoende afstand. Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden’, zegt het KNMI. De waarschuwing geldt vooralsnog tot 5.00 uur. Verder kan het plaatselijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten, vooral op lokale wegen.

Verslaggever Ivar Lingen kwam terecht in zeer dichte mist op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. ‘Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt in m’n leven. Veel automobilisten hadden auto’s aan de kant gezet. Ik reed gelukkig een stukje achter een ambulance aan’, vertelt hij.