Ziekenhuizen dankbaar voor rustige jaarwisseling: ‘Hele andere nacht’

Het was een andere jaarwisseling dan we gewend zijn, ook voor ziekenhuispersoneel. Het vuurwerkverbod moest de zorg ontlasten, zo middenin de coronacrisis, en dat lijkt effect te hebben gehad. Het was een stuk rustiger in de ziekenhuizen in de regio dan normaal. Het personeel is dankbaar. ‘Het personeel is overbelast vanwege corona, dan is zo’n nacht heerlijk.’

Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) kijkt terug op een rustige nacht. ‘Het was heel anders. Tot 2.30 uur was het bizar rustig. Na 2.30 uur kwam het op gang, met mensen die van de fiets waren gevallen, gevochten hadden, te veel alcohol gedronken… maar eigenlijk was het een normale weekendnacht’, vertelt Frans de Voeght, coördinator spoedeisende hulp (SEH) van het HMC, op Radio West.

En dat was een opluchting voor het ziekenhuispersoneel, zegt De Voeght. ‘De mensen zijn overbelast vanwege corona. De druk op de ic, de SEH en de covidafdeling is groot. Dan is zo’n nacht heerlijk’, legt hij uit. ‘Als je een drukke nachtdienst hebt én veel covidpatiënten, dat trek je niet. De ic ligt ook vrij vol, die kunnen er geen extra mensen bij hebben.’

‘Hagenaars bedanken’

Maar het viel dus mee. Normaal gesproken ziet het ziekenhuis zo’n vijftig tot zestig mensen tijdens de oudejaarsnacht, nu ongeveer 25. ‘Je bereidt het goed voor en er waren noodplannen, maar het is achteraf prima gegaan. We hebben ook weinig mensen hoeven opnemen, er is daardoor rust geweest op de verpleegafdeling’, aldus De Voeght. ‘Ik wil de Hagenaars bedanken voor het feit dat ze zich aan regels gehouden hebben.’

De nacht werd in het HMC Westeinde extra bijzonder toen de koning langskwam. ‘Het was heel bijzonder dat de koning langskwam. We wisten dat niet. Het is een hart onder de riem. We beschouwen dat zeker als steun’, zegt De Voeght daarover.

Hand- en oogletsel

Ook in het HagaZiekenhuis was de nacht heel anders dan normaal tijdens de jaarwisseling. ‘We hebben absoluut een rustige nacht gehad wat betreft vuurwerkslachtoffers’, vertelt Marco Pronk, unithoofd acute zorg bij het HagaZiekenhuis, vrijdagochtend op Radio West. ‘Er kwam wel wat binnen: aan het begin van de avond en ook in de loop van de nacht nog. Later in de nacht, vaak door meer drankgebruik, komt er ook vaak nog wat binnen op de spoedeisende hulp.’ Er zijn nog geen cijfers hoeveel personen afgelopen nacht zijn geholpen in het ziekenhuis.

Elk slachtoffer dat werd binnengebracht had volgens Pronk ernstige verwondingen, maar het letsel was herkenbaar: ‘Vooral hand- en oogletsel.’ Het vuurwerkverbod heeft volgens hem veel gescheeld. ‘En er is goede afstemming vooraf geweest met huisartsenposten en hulpdiensten. We zijn blij en dankbaar dat het zo gelopen is deze nacht. Er is een enorme druk op de reguliere zorg in het ziekenhuis, dat is zwaar voor de mensen. Je hoopt in 2021 toch wat lichtpuntjes te zien.’