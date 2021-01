Medewerkers acute zorg worden zo snel mogelijk gevaccineerd

Het kabinet heeft besloten om als eerste ook de 30.000 medewerkers van de acute zorg te vaccineren, naast onder meer het personeel van verpleeghuizen. Ook wil dat het kabinet het vaccineren wordt vervroegd, melden Haagse bronnen aan de NOS. Ziekenhuizen werken nu een plan uit om zo snel mogelijk te beginnen. Maandag wordt duidelijk wanneer precies.

Andere Europese landen dienen sinds vorige week het Pfizer-vaccin al toe. Daardoor kwam minister Hugo de Jonge onder vuur te liggen. Hij moet zich dinsdag in de Tweede Kamer verantwoorden. Het besluit om het personeel in de acute zorg toe te voegen aan de eerste groep die gevaccineerd wordt, zou afgelopen week al zijn genomen. Reden is dat er op dit moment veel coronagerelateerd ziekteverzuim is onder bijvoorbeeld het personeel op ic’s en op de spoedeisende hulp.