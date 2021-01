Wethouder over ‘demonstratie’ Duindorp: ‘Terecht dat er vragen zijn gesteld”

Het is ‘terecht’ dat er door de Haagse gemeenteraad en de Tweede Kamer vragen zijn gesteld over een oudejaarsfeest in Duindorp. Dat stelt wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) zaterdag in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

Het feest was een aangemelde demonstratie op het Tesselseplein, waarbij op een gegeven moment tientallen mensen dicht op elkaar stonden te dansen, ondanks de coronapandemie. Het feest leidde tot grote verontwaardiging op sociale media en in de Haagse gemeenteraad.

‘Als je dus lang genoeg herrie schopt en de gemeente angstig is dat het uit de hand loopt, mag je dus een feestje vieren’, zegt een verontwaardigde fractievoorzitter Kavish Partiman van de Haagse CDA. Volgens Partiman geeft het stadsbestuur een verkeerd signaal af. ‘Slappe hap van de autoriteiten die de orde moeten handhaven! Compleet verkeerd signaal naar de rest van de stad die eenzaam en zonder feest het jaar afsluit’, zo schreef hij op twitter.

Ook de VVD heeft boos gereageerd. Fractievoorzitter Frans de Graaf van de Haagse liberalen heeft op oudejaarsavond direct een aantal schriftelijke vragen aan het stadsbestuur gesteld.

Zelfs door het landelijke CDA worden er Kamervragen gesteld. Tweede Kamerlid Chris van Dam somt op: Ten eerste worden journalisten geïntimideerd, dat is niet te tolereren. Ten tweede: hoezo geen prioriteit aan het handhaven van de coronaregels? Ten derde: toekijken? Zero tolerance! En ten vierde: spreken over ‘de bewoners van Duindorp’ doet velen onrecht.’

In Spuigasten toont CDA-wethouder Bredemeijer begrip voor de vragen die bij de politici leven. ‘Die vragen zijn terecht, het is logisch dat die vragen gesteld zijn’, zegt de wethouder.

Maar Bredemeijer wil geen oordeel geven over het handelen van burgemeester Jan van Zanen. ‘Het is echt aan de burgemeester om de openbare orde te handhaven, samen met de lokale Driehoek (burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie, red.), dus ik ga daar geen oordeel over geven, want ik ben er niet bij geweest. Ik ben bij die afweging om wel of niet in te grijpen niet betrokken geweest, dus ik weet het niet.’

Bredemeijer heeft de kwestie tot nu toe alleen via de media gevolgd. ‘Ik weet dat daar een demonstratie was aangemeld en dat daar kinderen bij waren en dat daar steeds werd opgeroepen om aan de maatregelen te houden.’

De gemeente gaat nog precies uitzoeken wat er precies is gebeurd tijdens het als demonstratie verpakte feest op het Tesselseplein in Duindorp. ‘Volgens mij was het een demonstratie van honderd mensen waar heel veel kinderen bij waren’, zei burgemeester Van Zanen tegen mediapartner Omroep West. ‘Maar de beelden heb ik ook gezien en hoe het precies zit, wordt nog uitgezocht. Maar het was echt een demonstratie, het was ook op het afgesproken tijdstip afgelopen. Maar we gaan er nog wel even goed naar kijken.’