Beste Albums van 2020 in De Nieuwe Van Nierop

In het radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond een special met de beste albums van 2020 van onder meer Akwasi en Eefje de Visser.

Op de eerste zondagavond van het nieuwe jaar, kijken we nog één keer terug naar 2020. Tussen 19:00 en 21:00 hoor je 40 tracks van de beste albums in allerlei genres. Met onder meer ‘Bitterzoet’ van Eefje de Visser die in veel lijstjes hoog scoorde en ook Akwasi wiens album ‘Sankofa’ onterecht overschaduwd werd door ander nieuws rondom de activistische rapper. Verder hoor je rock van Matt Berninger en The Strokes, rap van Typhoon en Run the Jewels, (elektro)pop van HAIM en Sevdaliza, singersongwritermuziek van Phoebe Bridgers, Fiona Apple en Laura Marling, soul van SAULT, Gregory Porter en Lianne La Havas en jazz van Kamasi Washington en Mulatu Astatke.

