Dertien aanhoudingen na illegale gokavond in restaurant

Dertien mannen zijn zaterdagavond aangehouden tijdens een illegale gokavond in een horecagelegenheid aan de Paviljoensgracht. Eén van de verdachten probeerde te vluchten en reed met een scooter in op een politieagent. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt mediapartner Omroep West.

Gasten die eten af kwamen halen in de zaak zou zijn aangeboden om in een andere ruimte van het pand te gokken. Agenten kregen lucht van de illegale activiteiten en deden zaterdagavond om 20.30 uur een inval in het pand. Zij troffen hierbij een aantal tafels aan met kaarten en cash geld op tafel.

Dertien aanwezige mannen, in de leeftijd van 15 tot 54 jaar, werden allemaal aangehouden voor het illegaal gokken. Daarnaast worden enkele aanwezigen ook verdacht van het witwassen van geld en identiteitsfraude.

Overtreden coronaregels

Eén van de dertien mannen probeerde zijn aanhouding te voorkomen door er snel vandoor te gaan. Hij pakte een scooter en reed in op één van de agenten. De man kon desondanks worden aangehouden en hij wordt ook verdacht van poging tot doodslag.

De politie en de douane doen verder onderzoek naar de zaak. Alle dertien verdachten zitten zondag nog vast om verhoord te worden. Ze krijgen ook allemaal een boete voor het overtreden van de coronamaatregelen.