GGD Haaglanden begint 11 januari met vaccineren

De GGD Haaglanden begint op 11 januari met het vaccineren van zorgpersoneel. Dat is een paar dagen eerder eerst werd gezegd. Behalve Haaglanden hebben meer GGD’en hun vaccinatieprogramma vervroegd. “Vanaf het begin was ons uitgangspunt: zo snel mogelijk zorgvuldig starten. Iedereen werkte tijdens de feestdagen keihard door en we kunnen gelukkig nu verantwoord vervroegen”, aldus André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, de koepel van alle GGD’en.

Huisartsen

Ook huisartsen zullen met prioriteit een vaccinatie krijgen tegen het coronavirus. Dat heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging bekendgemaakt na overleg met het ministerie van VWS. Volgens de LHV gaat de vaccinatie op zo kort mogelijke termijn gebeuren. De precieze uitwerking volgt nog.

Zaterdag liet het ministerie van VWS weten dat het zorgpersoneel dat werkt in de acute zorg op korte termijn zal worden gevaccineerd. In de eerste berichten daarover werden de huisartsen niet expliciet genoemd. VWS en LHV hebben daarom overleg gevoerd over het moment van vaccineren van de huisartsen.