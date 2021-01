Marcel Verreck: “Qua ontploffingen werd Den Haag zelfs overtoept door carbidbolwerk Joure”

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de afgelopen jaarwisseling.

“Nu hoorde je in de verte soms wat gereutel en af en toe verkleurde de opvallend heldere lucht door een schielijk afgestoken vuurpijl, waarvan de eigenaar ongetwijfeld dacht: nou, daar kunnen ze me niet meer voor beboeten.”

“Wel zag ik ergens op de Laan van Meerdervoort een volwassen man met een schichtige blik twee dozen vuurwerk zijn huis inslepen. Ik verlink die man daarmee niet, want ik zeg niet waar precies en als de recherche bij alle adressen op de Laan van Meerdervoort huiszoeking zou willen doen, dan zijn ze nog wel even bezig. Bovendien denk ik dat dat de bewijsstukken inmiddels in rook zijn opgegaan.”

“Maar op dat moment dacht ik nog, in een mengeling van bezorgdheid en sensatielust: zie je wel, straks komt iedereen uit zijn hol met zijn niet ingeleverde vuurwerk en zijn ze uitgehugd in Duindorp en dan wordt het hier, zoals het in Australië de laatste jaren in de zomer is. Een vlammenzee aan de Noordzee.

“Dat werd het niet. Qua ontploffingen werden we zelfs overtoept door plaatsen als carbid bolwerk Joure en ook Rijswijk, al zag ik op de beelden het plaatsnaambordje Rijswijk, hetgeen betekent dat Den Haag wel heel dichtbij was.”