Aanrijding op Rijswijkseweg, drie slachtoffers naar ziekenhuis

Twee auto’s zijn maandagmiddag betrokken geweest bij een aanrijding op de Rijswijkseweg vlakbij de Hofwijckstraat. Dat meldt calamiteitenwebsite Regio15. Drie inzitten zijn in een ambulance verzorgd en naar het ziekenhuis gebracht, dat bevestigt een woordvoerder van de politie.

Het ongeval gebeurde voor vier uur in de middag. Op foto’s is te zien dat een van de auto’s op de trambaan terecht is gekomen. HTM tram 15 heeft enige tijd omgereden via Leeghwaterplein, rond 16.50 uur kon weer de gebruikelijke route worden gereden.