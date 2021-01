Gamen en dronevliegen in Loosduinen: ‘Hoeven ze niet thuis aan corona te denken’

Brand in snackbar Jasmijnstraat, twee mensen naar ziekenhuis

In een snackbar op de Jasmijnstraat in Den Haag heeft maandagochtend brand gewoed. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Vier mensen zijn vanwege rookklachten in een ambulance nagekeken. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle, laat een woordvoerder van brandweer Haaglanden weten.

Het vuur in de snackbar, op de hoek van de Valkenboskade met de Jasmijnstraat, werd iets voor 7.00 uur ontdekt. De brand zou in de opslag van de snackbar zijn ontstaan.

Buurtbewoners staan op straat te kijken naar de bluswerkzaamheden. ‘Het is de tweede keer in een paar jaar tijd, dat er brand is’, vertelt een buurtgenoot. ‘We zijn erg geschrokken.’

Oorzaak onbekend

Het vuur heeft veel schade veroorzaakt in het pand. Daarom is de snackbar voorlopig gesloten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.