Coronavirus Den Haag: 123 nieuwe besmettingen en een sterfgeval

In de afgelopen 24 uur zijn er in Den Haag 123 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal nieuwe besmettingen ligt onder het zevendaags gemiddelde aantal besmettingen (176) en is lager dan het aantal besmettingen wat zaterdag (188) of zondag (168) werd geregistreerd. Tussen zondag- en maandagochtend er in Den Haag drie nieuwe ziekenhuisopnames en een sterfgeval geregistreerd.

Over heel Nederland gemeten zijn er bij het RIVM 6671 nieuwe coronagevallen geregistreerd, dat zijn er 757 minder dan zondag het geval was. Er werden 65 sterfgevallen gemeld, gisteren waren dat er 46. In totaal liggen er nu 2845 coronapatiënten in het ziekenhuis, dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.