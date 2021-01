Extreem druk jaar voor vrijwilligers KNRM Scheveningen

Vrijwilligers van de KNRM op Scheveningen zijn in het afgelopen jaar 229 in actie gekomen om mensen die in problemen waren te helpen en te redden. In totaal werden 160 personen veilig aan wal gebracht. Men spreekt van een extreem druk jaar bij het reddingstation op Scheveningen. In vergelijking met 2019 was er een toename van 78 acties in 2020, tegelijkertijd heeft men meer mensen redden: in 2020 werden 18 personen meer gered in vergelijking met het jaar ervoor.

Onder meer de warme zomermaanden en het feit dat er meer mensen in de badplaats waren worden als redenen gegeven voor het drukkere jaar. Eind juni kreeg KNRM Scheveningen op een dag zeven meldingen, augustus was met 56 acties de drukste maand voor de vrijwilligers van het reddingstation. In totaal werden door de KNRM in 2020 landelijk 2633 reddingacties uitgevoerd, waarbij 3831 personen veilig aan wal konden worden gebracht. Het dieptepunt van het jaar was 11 mei, toen kwamen zwemmers en surfers in problemen bij het noordelijk havenhoofd. Ondanks verschillende reddingspogingen kwamen die dag vijf personen om het leven. “Een avond die de vrijwilligers altijd zal bij blijven”, zo laat men weten.

Er werd in 2020 door de KNRM Scheveningen 63 keer gevaren om surfers te helpen, 45 keer betrof het een melding horende bij de recreatievaart, 37 keer ging men aan de slag om personen te water en 15 maal voor de beroepsvaart. Daarnaast is er zes keer uitgerukt voor dieren en werd er 42 keer een gewondentransport verzorgd. De overige alarmeringen waren voor zoekacties, overige calamiteiten en een aantal keer bleek het loos alarm.

Foto: KNRM