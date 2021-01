Mauritskade afgesloten door werkzaamheden voor doorgaand verkeer

De Mauritskade is vanaf vandaag tot 21 februari afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt de komende periode gewerkt aan het tramspoor van lijn 1 van de Parkstraat met de Willemsparkbrug, het spoor daar wordt geschikt gemaakt voor nieuwe trams. Tegelijkertijd wordt ook de Willemsparkbrug opgeknapt, daarvan wordt de fundering vervangen.

Door de werkzaamheden zijn er verschillende omleidingen: verkeer richting Scheveningen wordt omgeleid via de Raamweg, om het centrum te bereiken is er een omleiding via de Laan Copes van Cattenburch, de Burgemeester Patijnlaan en de Carnegielaan, ook lokaal zijn er enkele omleidingen aangegeven.

Tramlijn 1 rijdt tot 21 februari niet verder dan de Grote Kerk, ter vervanging zijn er bussen ingezet.