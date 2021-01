Opgelet: nieuwe jaardienstregeling HTM ingegaan

De nieuwe jaardienstregeling van HTM is zondag ingegaan. De meeste tramlijnen zullen in het nieuwe jaar in de avond minder vaak rijden en op de meeste buslijnen gaat vaker worden gereden, zo laat de Haagse vervoerder weten.

Tram 2 rijdt op werkdagen vaker tussen Kraayenstein en Station Den Haag Centraal, tram 6 rijdt doordeweeks vaker in de late avond en zal op zondag meer gaan rijden en tram 9 zal doordeweeks overdag vaker rijden.

De spitsritten van tram 3 zijn komen te vervallen en op werkdagen rijdt tram 34 overdag op het traject van tram 3 en 4 tussen De Savornin Lohmanplein en Lansingerland Zoetermeer.

Tram 11 en 12 rijden op werkdagen overdag minder vaak, trams 15 en 17 zullen minder frequent rijden in de spits en tram 19 zal minder rijden in het weekend.

Bij de meeste buslijnen gaat de frequentie iets omhoog. Bus 29 rijdt doordeweeks in de ochtendspits twee keer er uur naar de Oude Waalsdorperweg en in de avondspots rijdt deze twee keer per uur naar Station Rijswijk. Bus 27 rijdt niet meer in het nieuwe jaar.

Foto: HTM