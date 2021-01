Oud-CDA-kamerlid maakt excuses voor ‘ongenuanceerde’ tweet over Duindorp

Oud-CDA-kamerlid Jan Mastwijk heeft op Twitter excuses gemaakt voor een tweet welke hij plaatste na de ‘demonstratie’ in Duindorp op 31 december. De tweet was ongenuanceerd zegt Mastwijk nu: “Excuus. Was niet de bedoeling iemand te kwetsen. Heb bedoeld te zeggen dat ik vind dat je niet meer van hulpdiensten kunt vragen dat ze steeds weer worden ingezet bij rellen waarbij ze met zwaar vuurwerk etc. worden bekogeld.”

CDA Den Haag nam al afstand van de zaterdag geplaatste tweet waarin Mastwijk stelde dat er voortaan een cordon om Duindorp zou moeten komen. “Niemand eruit of erin”, zo viel te lezen op Twitter: “Gewoon gecontroleerd laten uitbranden. Ze redden zich er maar mee.” Het bericht volgde nadat raadsleden zich uitspraken over de ‘demonstratie’ in Duindorp op 31 december.

“Deze uitspraken over hele wijken zijn ongepast! CDA Den Haag neemt hier grote afstand van”, liet fractievoorzitter Kavish Partiman weten, tegelijkertijd wil hij wel uitleg van het stadsbestuur over het oudejaarsfeest in Duindorp. Ook CDA-wethouder Hilbert Bredemeijer sprak zich uit over de tweet van Mastwijk. “Lijkt me verstandig dit even openlijk terug te nemen, Jan Mastwijk. Belachelijke onzin! Zo praat je niet over mensen en gezinnen. Zeker niet die in mijn mooie stad.”

PvdA-tweet leidt tot aangifte

Een tweet van Dian Vrijmens, een PvdA-politica uit Huizen, met de tekst “Ik stel voor dat we van #Duindorp een groot vreugdevuur maken. Tot op de grond toe af laten branden” leidde tot een aangifte van Hart voor Den Haag-fractievoorzitter Richard de Mos. “Kritiek op de ‘demonstratie’ is natuurlijk prima”, sprak De Mos. “We leven in een vrij land. Maar je ongenoegen uiten met de strafbare feiten opruiing en oproepen tot geweld, is volstrekt onaanvaardbaar.” Vrijmens zei tegen mediapartner Omroep West de aangifte “rustig af te wachten”.