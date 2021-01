Overval op bakkerij Vaillantlaan, politie zoekt getuigen

Meer in

Bij een overval op een bakkerij aan de Vaillantlaan is zaterdagmiddag geld gestolen uit de kassa. Een nog onbekende man liep de bakkerij rond 15.00 uur binnen en eiste geld, daarbij zou zijn gedreigd met een scherp voorwerp. Bij de overval zijn geen gewonden gevallen.

Na de overval is de man via de Stortenbekerstraat in onbekende richting vertrokken. De politie spreekt van een slanke, licht getinte man van ongeveer 1,75 meter lang. De politie zoekt getuigen en camerabeelden en vraagt om contact op te nemen wanneer mensen iets weten van de overval.