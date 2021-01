Rookverbod in omgeving van ziekenhuizen, huisartsenorganisaties en GGD Haaglanden

Even roken in de omgeving van Haaglanden Medisch Centrum (HMC), het HagaZiekenhuis, huisartsenorganisaties (Hadoks, Arts en Zorg en SHG) en GGD Haaglanden zit er sinds 1 januari 2021 niet meer in, de gebouwen waren al rookvrij en dat geldt nu ook voor de omliggende terreinen. Er mag in de gebieden door niemand meer worden gerookt, niet door patiënten en bezoekers en ook niet door medewerkers van de instellingen.

De zorgorganisaties vinden dat ze een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van gezond gedrag. Dan gaat het over gezonde voeding, voldoende beweging, maar ook over een gezonde werk- en leefomgeving. Daar hoort roken niet bij. Bovendien draagt dit bij aan een rookvrije generatie. Alle kinderen hebben het recht om in een rookvrije omgeving op te groeien. In het Nationaal Preventieakkoord is daarom eerder al vastgesteld dat alle ziekenhuizen in 2025 rookvrij moeten zijn.

De rookvrije gebieden zijn te herkennen aan de blauwe borden van de ‘Rookvrije Generatie’ welke ook te zien zijn bij stadsboerderijen en schoolpleinen. Daarnaast zijn de rookabri’s weggehaald van de terreinen van de ziekenhuizen. De organisaties hopen dat patiënten en bezoekers gehoor zullen geven aan het rookverbod.

Het zorgpersoneel van het HagaZiekenhuis en HMC en huisartsen gaan in gesprek met patiënten die roken. Als patiënten interesse hebben om te stoppen met roken, dan wordt hen gewezen op de mogelijkheden van ondersteuning.

Foto: Ter illustratie.