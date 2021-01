Twee verdachten aangehouden na brand Rederijkerstraat in Moerwijk

Twee verdachten, een man van 68 jaar en een vrouw van 52 uit Pijnacker, zijn aangehouden in verband met de brand in een woning aan de Rederijkerstraat in Moerwijk in november van 2020. Door de brand moesten achttien omliggende woningen worden ontruimd. Negen woningen waren vervolgens enige tijd onbewoonbaar.

Bij het onderzoek naar de oorzaak van de brand ontdekte de politie en NFI een hennepstekkerij met ruim 1200 stekken en op de grotendeels uitgebrande zolder nog een hennepkwekerij met ongeveer 220 planten.

Beide verdachten gaan nu worden verhoord, daarnaast sluit de politie niet uit dat er meer mensen zullen worden aangehouden.