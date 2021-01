Haagse VVD stelt vragen over nieuw te bouwen flat in Waldeck

CDA: Duindorpers kunnen zelf bijdragen aan een positiever beeld van de wijk

Bewoners van Duindorp kunnen zelf bijdragen aan een positiever beeld van hun wijk dat betoogt CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman op Den Haag FM. Veel Duindorpers vinden de ontstane ophef over de demonstratie op oudejaarsdag overdreven en zijn niet te spreken over hoe er nu op sociale media over de wijk wordt gesproken.

“Als Duindorpers er moe van zijn dat ze op deze manier worden bejegend, ga dan ook met elkaar werken”, zegt Partiman in Haags Bakkie op Den Haag FM. “Probeer met elkaar tot oplossingen te komen waardoor je op een leuke manier dingen kunt doen – ook in deze vervelende tijd- en je toch nog aan de regels kunt houden. Het gaat niet om mensen beperken en beletten en plezier bederven. Het gaat om die hoge druk in de zorg. Om ziekenhuizen die overvol zijn. Het is nog even doorbijten. We hebben gisteren gehoord dat er een vaccinatieplan ligt. Er is nog eventjes te gaan. Hou vol.”

“De Schilderswijk is er dit jaar een mooi voorbeeld van geweest”, vervolgt Partiman. “Ik ben in de zomer in de Schilderswijk gaan lopen, ik heb daar gesproken met mensen die zeiden: ‘We gaan zelf. We gaan niet meer wachten op anderen om dingen voor ons te regelen. We gaan niet meer wachten op de gemeente om dingen te doen.’ En ze hebben het getoond. Daar zijn ze tijdens de jaarwisseling met veel vrijwilligers de straat op geweest om de rust te bewaren. Daar ben ik echt trots op. Natuurlijk kunnen we ons herinneren dat het van de zomer mis ging, een groot deel van de wijk zei dat niet fijn te vinden en ze hebben verantwoordelijkheid genomen dit jaar. Als het daar kan, waarom dan niet in Duindorp?”