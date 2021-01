Coronavirus Den Haag: 200 nieuwe coronagevallen en vier sterfgevallen

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn er in Den Haag nieuwe 200 coronabesmettingen bijgekomen. Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal nieuwe besmettingen ligt boven het zevendaags gemiddelde aantal besmettingen (176) en is hoger dan het aantal besmettingen wat maandag (123) werd geregistreerd. In de afgelopen 24 uur werden er in Den Haag vijf nieuwe ziekenhuisopnames en vier sterfgevallen geregistreerd.

Over heel Nederland gemeten zijn er bij het RIVM 6412 nieuwe coronagevallen en 152 sterfgevallen geregistreerd in de afgelopen 24 uur. Het aantal geregistreerde sterfgevallen is fors hoger dan gisteren, maandag werden er nog 65 sterfgevallen geregistreerd.

‘Geen overtuigende effecten van lockdown’

Het aantal positieve coronatesten is afgelopen week met 16 procent gedaald, maar het RIVM ziet nog geen “overtuigende effecten van de lockdown” die op 15 december is ingegaan. In de afgelopen week kwamen 56.440 besmettingen aan het licht. Dat zijn er beduidend minder dan de 67.388 meldingen van een week eerder. Het aantal afgenomen coronatesten daalde met ruim 70.000 tot 368.126. Het percentage positieve testen steeg echter van 13 procent tot 13,7 procent.