Den Haag mag weer kerstbomen ‘rausen’

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent voor veel inwoners van Den haag dat de kerstboom de deur uit mag. De organisatie ‘Verloot Je Boompje’ heeft door de heel de gemeente een inzamelingsactie opgezet waar kinderen kerstbomen in kunnen leveren en daarmee kans maken op verschillende prijzen.

‘Als de kinderen een kerstboom inleveren krijgen ze een lootje en een sticker. De sticker heeft een waarde van 50 cent en bij het inleveren van tien bomen krijgen ze een cadeaubon waarmee ze wat leuks kunnen kopen’ aldus Marie-Anne van der Toorn van Verloot Je Boompje. ‘De actie is opgezet om te zorgen dat er zoveel mogelijk kerstbomen verdwijnen uit het straatbeeld direct na de kerst’ vervolgt ze. Met het verkrijgen van een lot maken de kinderen kans op verschillende prijzen waaronder een Playstation 5.

Ook de wijkagent van de Vogelwijk Chiel Lentz is erg te spreken over de inzamelingsactie. ‘Ik kwam via Marie-Anne in aanraking met de ‘bomenactie’, een super leuk initiatief’ vertelt hij. ‘Wat je ziet is dat het veiligheidsgevoel van de mensen is toegenomen. Er zijn minder brandjes , de jeugd heeft wat meer te doen en er is daardoor ook minder vuurwerk overlast gekomen’ aldus wijkagent Chiel Lentz.

De inwoners van de Vogelwijk vinden de inzamelingsactie ook een fijne oplossing voor het wegbrengen van hun kerstbomen. ‘We zagen de hele week al kinderen met hun kerstbomen lopen en we hebben zelfs video’s en foto’s gemaakt van de stapel’ vertelt een moeder die net met haar dochters twee kerstbomen heeft ingeleverd. ‘Ik vind het een superleuk idee zo kunnen we toch weer ouderwets op zoek naar kerstbomen’ zegt ze lachend.

De inzamelingsactie is geldig tot en met zondag 10 januari en op zondag 17 januari worden de winnaars van de loterij bekend gemaakt.