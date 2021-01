Geen tijdelijke entree voor fietsenstalling Koningin Julianaplein

Er komt geen tijdelijke ingang voor de fietsenstalling aan het Koningin Julianaplein om ervoor te zorgen dat de stalling bereikbaar blijft terwijl er woontorens worden gebouwd boven de stalling, dat betekent dat de stalling gedurende de bouw ook enige tijd gesloten zal zijn. Dat blijkt uit de reactie van het stadsbestuur op een door de gemeenteraad aangenomen motie daarover, zij stelt nu dat ‘de baten van een tijdelijke entree onvoldoende opwegen tegen de nadelen’. De huidige entree van de vorig jaar geopende stalling zal zo lang mogelijk open blijven.

Het stadsbestuur verwacht niet dat een tijdelijke sluiting problemen zal opleveren voor het stallen van fietsen. “De bestaande fietsparkeercapaciteit zonder de stalling KJ-plein (Fietsflat, NS-fietsenstalling, stalling Anna van Buerenstraat) is op dit moment voldoende om te voorzien in de fietsparkeerbehoefte. Naar verwachting is de bestaande capaciteit ook voldoende tot de stalling in 2022 weer gedeeltelijk opengaat.” De fietsflat aan de Rijnstraat zal in ieder geval tot dat moment openblijven. Wanneer blijkt dat er toch ruimtegebrek ontstaat dan is het stadsbestuur van plan om tijdelijke plekken te maken waar fietsen kunnen worden gestald.