HMC schaalt op naar maximale ic-bezetting

Het HMC heeft de capaciteit op de intensive care uitgebreid naar 28 bedden. Dat meldt mediapartner Omroep West. Volgens het ziekenhuis is dit de maximale hoeveelheid bedden die het ziekenhuis neer kan zetten. HMC geeft met de uitbreiding naar de maximale capaciteit gehoor aan de opdracht van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) om landelijk op te schalen.

‘Wij nemen met deze beslissing onze verantwoordelijkheid’, vertelt HMC-bestuursvoorzitter Ingrid Wolf. ‘Maar we moeten ons realiseren dat dit wederom heel veel vraagt van ons personeel, dat al zwaar is belast.’

Gespecialiseerd IC-personeel om zowel Covid-patiënten als andere acute patiënten te kunnen behandelen, is het belangrijkste struikelblok, legt Wolf uit. Voor een maximale periode van 30 dagen zal daarom één IC-verpleegkundige drie patiënten behandelen in plaats van twee. ‘Deze constructie is pittig, maar dit is de enige manier om dit voor elkaar te krijgen. Wij krijgen geen extra militaire ondersteuning zoals in de eerste golf. We hebben daarom nog dringender behoefte aan personeel vanuit de zelfstandige behandelcentra, zodat dit niet alleen maar aankomt op alle krachten van HMC. Wij hopen van harte dat daar nu beweging in komt.’