SP, Partij voor de Dieren en HSP kritisch op sloopplannen Zuidwest

Oppositiepartijen SP, Partij voor de Dieren en Haagse Stadspartij willen dat de plannen voor de buurten Zichten, Gaarden en Dreven in Zuidwest worden herzien. Het stadsbestuur heeft nu voor ogen een deel van de sociale huurwoningen daar te slopen en vervolgens nieuwe woningen te laten bouwen, daarmee zouden er 3.500 woningen in het gebied bij moeten komen. Wat de partijen betreft moet er gekeken worden naar de mogelijkheid van renovatie van woningen, ze willen meer informatie over de leefbaarheid in de wijken wanneer er meer woningen zouden komen en men is niet te spreken over het mogelijk verdwijnen van een deel van het beschermd stadsgezicht in Dreven.

SP, PvdD en HSP stellen dat er niet goed genoeg is geluisterd naar huidige bewoners, die zouden niet altijd zitten te wachten op sloop en nieuwbouw. “Als dit college bewonersparticipatie echt zo belangrijk vindt als zij altijd beweert, dan moet ook de optie van renovatie serieus onderzocht worden als bewoners hierom vragen. Het college scheert nu vrijwel alle corporatiewoningen en hun huurders over één kam, terwijl er wel degelijk verschillen zijn in de kwaliteit van de woningen en het draagvlak voor sloop”, legt SP-fractievoorzitter Lesley Arp uit.

Ook zijn de partijen bang dat de leefbaarheid onder druk komt te staan wanneer de woningen worden gesloopt en plaatsmaken voor meer woningen. “De gemeente gooit deze wijken bij het grofvuil en wil opnieuw beginnen. Hoe wordt voorkomen dat we een nieuwe Bijlmer creëren omdat de gemeente alleen maar oog heeft voor zoveel mogelijk woningen bouwen?”, zegt PvdD-fractievoorzitter Robert Barker. “Er komen nog meer grote flats, waarom zou je daar graag willen wonen?”, vraagt Barker zich af. “Ik denk dat het goed is om ook hier bij te bouwen, maar wel met oog op de leefomgeving. De focus moet liggen op leefbaarheid zodat mensen er ook willen wonen.”

Daarnaast zou een deel van het beschermde stadsgezicht van de wijk Dreven met de huidige plannen verdwijnen zo stellen de partijen. “Hoe haal je het in je hoofd om beschermd stadsgezicht te willen slopen?”, zegt HSP-fractievertegenwoordiger Tim de Boer. “Woningcorporatie Staedion heeft tientallen jaren niets gedaan aan groot onderhoud en wordt nu door de gemeente beloond door sloop van een beschermd stadsgezicht toe te staan. Schandalig gewoon.”

De partijen willen van het stadsbestuur informatie over de staat van de te slopen complexen, ook wil ze weten wat de mogelijkheden voor renovatie zijn voordat de sloopplannen verder worden behandeld. Woensdag wordt door de Commissie Ruimte gesproken over de plannen voor de buurten Zichten, Gaarden en Dreven.