Vogelbescherming en Vereniging voor Natuurbescherming willen vuurwerkverbod in Den Haag

Als het aan de Haagse Vogelbescherming en de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ligt komt er een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk in Den Haag. De Haagse natuurorganisaties hopen dat het stadsbestuur een pleidooi daarvoor zal steunen. “Laten we samen een einde maken aan de dierenpaniek rond Oud en Nieuw!”

De AVN en de HVB wijzen op de grote angst die vuurwerk aanricht in de dierenwereld, zo zouden eenden enganzen rond de jaarwisseling in paniek opvliegen. “Verstoord door knallen en flitsen vliegen ze gemiddeld naar 500 meter hoogte en blijven daar soms uren rondvliegen. De vogels verliezen niet alleen kostbare energie, maar raken gedesoriënteerd en gaan op zoek naar een nieuwe slaap- of voedselplek.”

Eerder was het Hubert Bruls die al pleitte voor een definitief vuurwerkverbod., beide organisaties zeggen blij te zijn met het pleidooi van de voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad.