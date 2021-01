Derde verdachte opgepakt voor brand in woning Moerwijk

De politie heeft woensdag een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de brand in een woning aan de Rederijkerstraat in Moerwijk eind november. Het gaat om een 47-jarige man uit Zoetermeer, meldt mediapartner Omroep West. Maandag werden ook al twee verdachten aangehouden, een man en een vrouw (68 en 52) uit Pijnacker.

Eind november woedde de brand in een portiekwoning. Een alerte buurvrouw rook de brand en alarmeerde iedereen in het getroffen portiek. Ze bonkte op alle deuren om de bewoners wakker te maken. Uiteindelijk werden achttien woningen ontruimd. Negen woningen werden onbewoonbaar verklaard.

De politie ontdekte in een kamer een hennepstekkerij met ruim 1200 stekken en op de grotendeels uitgebrande zolder nog een hennepkwekerij met ongeveer 220 planten. De recherche doet nog verder onderzoek naar de oorzaak van de brand en gaat de verdachten verhoren. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.