Draaimolen weggehaald van boulevard Kijkduin: ‘Hopelijk komt ‘ie terug’

Kijkduin staat al enige tijd in de steigers en dat had eerder al tot gevolg dat de iconische speelboot en de vuurtoren moesten verdwijnen. Dinsdag was het de beurt aan de draaimolen en als het aan eigenaar Martin Hendriks ligt, is dat maar voor even: ‘We zijn hem tijdelijk aan het afbreken, zodat op het plein graafwerkzaamheden plaats kunnen vinden. Dan hopen we hem in maart terug te kunnen plaatsen en dat hij kan blijven staan.’

Zeker is dat echter nog niet. ‘Er zijn natuurlijk wat ontwikkelingen hier aan de hand, dus we weten niet of we weer terug kunnen komen, maar daar gaan we met z’n allen natuurlijk voor strijden’, aldus Hendriks tegenover mediapartner Den Haag FM. ‘Ik heb toch wel gemerkt dat er een hoop mensen zijn die het leuk vinden als de draaimolen weer terugkomt.’

Ook Chris van der Helm, gemeenteraadslid van de VVD, hoopt dat de draaimolen binnenkort weer gewoon terugkomt naar Kijkduin. ‘De draaimolen gaat weg en voor nu lijkt dat tijdelijk te zijn. Maar toch hoor ik steeds meer dat het waarschijnlijk voorgoed zal zijn’, aldus Van der Helm, die vragen gaat stellen aan het stadsbestuur over de toekomst van de draaimolen. ‘Dat is echt zonde want net als de vuurtoren en het speelschip, hoort de draaimolen echt bij de familiebladplaats Kijkduin.’