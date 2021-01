Haagse Milieu Services haalt kerstbomen op

De kerst is voorbij en het nieuwe jaar is begonnen. En dat betekent dat de kerstbomen de deur uit mogen. De Haagse Mileu Services is in de weken na oud & nieuw druk bezig om al de kerstbomen van straat te plukken maar hoe doen ze dat dan precies? Den Haag FM liep een dag mee met Arjan de Leur om kerstbomen te verzamelen.

‘Je weet het niet. Eigenlijk zouden ze bij de containers moeten liggen maar ze kunnen overal liggen. In tuintjes, langs de weg en tussen auto’s dus het is gewoon zoeken’ vertelt Arjan als we hem vragen hoe hij nu precies weet waar de bomen liggen. ‘Het zoeken heeft natuurlijk ook wel wat maar het is makkelijker als de bomen gewoon bij de container liggen’ vervolgt hij.

De kerstbomen in de Haagse wijk Bezuidenhout liggen inderdaad vrijwel overal behalve bij de containers. Arjan moet per straat wel zo’n vier tot vijf keer stoppen omdat hij om de paar meter weer ergens anders een boom ziet liggen. ‘Het is niet ideaal maar het hoort erbij’ vertelt hij terwijl hij nonchalant zijn schouders ophaalt.

‘Als we de bomen hebben opgehaald brengen we ze naar een vast punt waar de versnipperaar staat’ aldus de ‘boomophaler’. ‘We moeten voor het versnipperen sowieso de kruisen, kerstballen lichtjes en potten eraf halen want de snippers worden gebruikt als biobrandstof’ vervolgt hij. ‘We hebben een soort kachel die gestookt wordt op hout en daarmee verwarmen we de loodsen en het kantoor mee’.

‘Het belangrijkste is dat de mensen echt hun bomen inleveren bij de containers. We beginnen vaak vroeg met het ophalen en in het donker is het bijna niet te doen om alle bomen te gaan zoeken’ sluit hij af.