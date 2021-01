Partij voor de Dieren wil veilige, diervriendelijke straatputten in Den Haag

De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad wil dat er in Den Haag veilige, diervriendelijke straatputten komen. “Den Haag heeft meer dan honderdduizend putten die dodelijk zijn voor amfibieën. Deze doodsoorzaak kunnen we makkelijk wegnemen”, vindt PvdD-raadslid Robin Smit.

Den Haag zou een voorbeeld kunnen nemen aan de gemeente Apeldoorn vindt de partij. In Apeldoorn worden trapjes in straatputten aangelegd om de dieren een kans te geven weer uit zo’n put te komen. De PvdD komt met de suggestie omdat de gemeenteraad deze week het rioolbeleid voor de komende vijf jaar bespreekt.

Tegelijkertijd stelt de partij voor om dan ook meer ruimte te hebben voor milieubewustzijn, zo stelt ze voor om huiseigenaren die zelf regenwater opslaan korting te geven op de rioolheffing. “Zo belonen we goed gedrag en het levert klimaatwinst op voor in tijden van droogte.”