Vijftien demonstranten opgepakt na bekladden ministerie

Bij een onaangekondigde demonstratie van actiegroep Extinction Rebellion aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag zijn woensdagochtend vijftien mensen opgepakt. De demonstranten hadden met krijt teksten geschreven op de ramen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat meldt mediapartner Omroep West.

‘Stop subsidies aan de fossiele industrie’, ‘Kabinet haalt klimaatdoelen niet’ en ‘4,5 miljard in rook op’ staat er op de spandoeken van de demonstranten. Met krijt heeft de actiegroep ‘de gevolgen van het falend overheidsbeleid’ op de ramen van het ministerie geschreven, zoals ‘een opwarming van drie graden in 2100’ en ‘een zeespiegelstijging van één meter in datzelfde jaar’. Ook werd er met paarse rook gespoten.

Extinction Rebellion wil dat subsidies voor fossiele brandstoffen onmiddellijk worden stopgezet. De daarmee vrijkomende middelen moeten worden geïnvesteerd in duurzaam beleid, aldus de klimaatactiegroep.

‘Eerdere actie tegengehouden’

Eerder had Extinction Rebellion naar eigen zeggen dezelfde actie aangekondigd voor 17 november, maar die zou ‘door een grote politiemacht zijn tegengehouden’, aldus de actiegroep. Dit keer was de actie niet aangekondigd.