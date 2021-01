Yvette Luhrs laat in Net 5-docuserie zien hoe ze prostituee wordt

“De wens om de prostitutie te gaan doen was er al heel lang, die gedachte was er al in de pubertijd. Ik vind seks lekker en prettig en vind het dan niet een raar idee om daar je geld in te verdienen”, vertelt Yvette Luhrs in Haags Bakkie op Den Haag FM over haar keuze om als prostituee te gaan werken. Vanaf vanavond is bij Net5 haar documentaire te zien waarin ze die stap maakt. “De focus ligt op mij, het werk, de ervaring en de kennis van andere sekswerkers.”

Luhrs was niet onbekend met sekswerk: “Tijdens mijn studie begon ik met het maken van porno en zat ik al voor de webcam.” De stap om echt de prostitutie in te gaan nam ze later. “Ik heb er lang mee gewacht door de vooroordelen: ik dacht dat ik er misschien mentaal minder goed van zou worden en ik had een vriendje dat het geen leuk idee leek. Ik had last van het stigma. Maar omdat ik al meer en anders sekswerk was gaan doen kwam ik erachter dat mijn vooroordelen niet klopten. En het bleef toch trekken. Ik heb uiteindelijk een gedegen beslissing genomen.”

In haar omgeving was niet iedereen even enthousiast over de stap. “Mijn ouders waren niet enthousiast, voor de details zal je de serie moeten bekijken”, zegt Luhrs. “Andere mensen om mij heen hebben hier ook langzaam aan kunnen wennen. Mijn partner ook, dit speelde al toen ik hem leerde kennen.”

Door haar studie Filmwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam besloot ze het proces ook te filmen, die documentaire is vanaf vanavond te zien bij Net 5, in aflevering drie keert ze terug naar Den Haag, dan komt onder meer veiligheid aan bod: “Sekswerkers hebben veel strategieën waar het gaat om veiligheid.” Daarnaast spreekt ze in die aflevering met sekswerker Lisa: “zij kon goed werktips geven”.

In het afgelopen jaar trad Luhrs op als woordvoerder van demonstrerende sekswerkers die door de coronacrisis niet aan het werk konden. “Toen heb ik ook heel erg gezien hoe sekswerkers niet mochten werken en geen steun kregen zoals anderen dat kregen. Dat zie je niet in de serie, want dat is mijn persoonlijke verhaal, maar dat sterkt wel mijn overtuiging dat we iets moeten doen”, vertelt Luhrs.

“Ik ben door de jaren heen -door het onderzoek en vervolgens beter snappen hoe het in Nederland geregeld is voor sekswerkers- steeds politieker geworden en meer uitgesproken over dat we er echt wat mee moeten. Het gaat nooit alleen over sekswerk, het hangt met zoveel dingen samen. En sekswerkers zelf zijn ook zó divers en juist omdat het werk voor mensen vaak ook een soort van noodmaatregel is -dat als er weinig ander werk voor handen is mensen er dan voor kiezen- dan gaat het dus ook over armoede en het gaat ook over hoe we voor mensen zorgen die dit werk doen. Hoe zorgen we dat ze veilig zijn en dat ze toegang hebben tot hun rechten.”

De documentaire ‘Ik word prostituee’ is vanaf woensdagavond wekelijks te zien op Net5.