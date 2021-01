Café De Vink brengt iedere vrijdag ‘de ouderwetse kroegsfeer’ de huiskamers in

Cafés moeten hun vaste gasten al langere tijd missen. En de gasten missen hun vaste cafés. Echter, aan creativiteit geen gebrek in de horecasector en café De Vink in de Schoolstraat is daar geen uitzondering in. Zij zetten iedere vrijdag meerdere huiskamers in de stad op stelten met hun Facebook-livestream ‘Met de Vink het weekend in!‘.

De bedoeling van eigenaar Kees Vegers en barman Sebastiaan de Graaf is om de ouderwetse kroegsfeer bij de mensen thuis te brengen. ‘Het is één grote hysterie. Mensen bestellen shotjes bij ons en kijken dan naar de livestream’, legt De Graaf uit. Het wordt goed bekeken, iedere week tunen zo’n vijftig à zeventig man in. En de meerderheid van de kijkers is kind aan huis bij De Vink. ‘We hebben heel veel vaste gasten. Wij misten hen en zij ons. Dit is het minste wat wij kunnen doen om de gezelligheid bij de mensen thuis te brengen.’

Een smeekbede van het café om nieuw publiek te vinden is het daarom niet. ‘Voor onze populariteit hebben wij het niet nodig. Men weet ons wel te vinden’, vertelt de barman zelfverzekerd. ‘We vinden het vooral zelf heel leuk om te doen.’ De livestreams worden groots aangepakt: live-optredens van zangers en zangeressen, spelletjes, bezoekjes van Sint en de Kerstman tijdens de feestdagen, maar volgens Sebastiaan de Graaf vinden de kijkers de gesprekken het leukst. ‘Dat slappe geouwehoer. Die ouderwetse kroeggesprekken. Elkaar lekker belachelijk maken.’

Donaties

Het is vrijdag de achtste keer dat de twee heren voor de camera verschijnen. Naarmate ze het vaker deden, lieten ze het draaiboek ook meer los. ‘In het begin hadden we nog een schema. Maar we merkten dat des te minder wij een schema hanteren, des te leuker het wordt.’

Bij de livestreams staat ook een donatielink, zodat kijkers het populaire gaycafé kunnen steunen in de coronaperiode. Maar de livestream doen ze niet voor het geld. ‘We doen het voor onze vaste gasten’, besluit barman De Graaf.