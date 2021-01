Partijen vragen opheldering over aanhouding klimaatdemonstranten: ‘Waarom hier wel en niet in Duindorp?

Kopten vieren vandaag Kerst: ‘Niemand weet dat eigenlijk, maar in Egypte is het heel uitbundig’

Terwijl de meeste de kerstboom al de deur uit hebben gedaan, is niet voor alle Hagenaren Kerst voorbij. De Koptische Kerk viert namelijk donderdag de geboorte van Jezus. Hagenaar Fady Mikhail is lid van deze gemeenschap en legt uit wat hun manier van Kerst vieren inhoudt. ‘

Fady Mikhail was zeven jaar oud toen hij vanuit Egypte naar Nederland verhuisde. Zijn vader was priester in zijn thuisland en werd gevraagd zijn priesterschap voort te zetten in Den Haag. Hun kalender loopt anders, voor hen leven we nu in het jaar 1737 in plaats van 2021. Zij vieren op 7 januari Kerst en hun jaarwisseling vindt plaats in september. Ongeveer 250 mensen gezinnen in Zuid-Holland hangen dit geloof aan. ‘De wonen in Den Haag.’ In Egypte is vijftien à twintig procent van de bevolking koptisch.

En hoe ziet hun Kerst er uit? Eigenlijk precies hetzelfde. ‘Wat iedereen kent van 25 december, vieren wij op 7 januari. Precies hetzelfde, ander moment’, legt Mikhail uit. In Egypte wordt het veel uitbundiger gevierd. ‘Iedereen leeft daar naar dat moment toe. Iedereen weet wat er 7 januari is en weet waar het over gaat. Hier is het ingetogen, omdat niemand het weet.’

Corona

Op 6 januari gaan de koptische christenen in de avond naar de kerk voor een uitgebreide dienst. Die duurt ongeveer drieënhalf tot vier uur. ‘Daarna gaan we uitgebreid dineren’, aldus Mikhail. De 43 dagen voorafgaand aan deze avond is vastentijd. Dan leven de gelovigen ‘als vegan’, legt Mikhail het uit. ‘Het vasten is niet zwaar. We zijn het gewend. Daarnaast zijn er tegenwoordig veel producten op de markt die het vasten verdraagzaam maken.’

Zoals overal en bij iedereen gooit corona ook voor de koptische christenen roet in het eten. ‘We zouden normaliter iets organiseren voor de jongeren op de basisschool en en middelbare school, een brunch in de kerk bijvoorbeeld. Dat gaat niet door, wat heel jammer is. Dat kan helaas niet.’