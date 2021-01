Horecaondernemer Alexander Roep over steunplannen: ‘Samen kijken wat mogelijk is’

De Haagse VVD, D66 en CDA zijn plannen aan het maken om de horeca een steun in de rug te geven. Alexander Roep, eigenaar van Lokaal Duinoord aan de Obrechtstraat, denkt mee met de gemeentepartijen om te zorgen dat ‘het leven makkelijker wordt gemaakt’ voor de horecaondernemers. ‘Met negativiteit kom je nergens.’

Roep werd gebeld door Judith Oudshoorn-van Ginderen van de VVD naar aanleiding van de ‘rozebordenactie’, een actie waarbij meerdere horecagelegenheden een ‘bijna te huur’-bord op hun zaak plakten. ‘We wilden een stukje awareness creëren’, vertelt Roep daarover.

Dat doel lijkt bereikt als Oudshoorn-van Ginderen aan de lijn hangt: of Roep wil meedenken over hoe de gemeente het de horecaondernemers makkelijker kan maken. ‘Ze kunnen ons geen ton geven. Zo werkt het helaas niet’, legt Roep uit. ‘Maar we gaan er samen voor zorgen dat we straks weer wat kunnen doen.’

Bureaucratie

Het is bekend dat het water de horecaondernemers aan de lippen staat. ‘Wij zijn dicht om te zorgen dat de belastingbetaler gezond blijft. De vervuiler betaalt. En als mensen die ervoor zijn opgeleid zeggen dat wij dicht moeten, dan snap ik dat. Maar er komt een punt dat je fatsoenlijk moet compenseren. Dat gebeurt niet.’

Tijd dus om de koppen bij elkaar te steken. Er liggen verschillende ideeën op tafel. ‘Als ondernemer lopen we tegen een hoop bureaucratie aan bij de gemeente. Voorbeeld: een vriend wilde zijn horeca-vergunning verlichten, van nacht naar dag. Die verlichting – wat volgens mij een kleine wijziging is in een Excelbestand – kost veertien weken en 1600 euro. Dat is van de zotte’, aldus Roep. Zijn wens: iets meer flexibiliteit.

‘Meerderheid voor steun’

Komt de hulp op tijd? ‘Dat hangt van de creativiteit en het snelle werk van de gemeente’, vertelt de horecaondernemer. ‘Wij pakken graag even door. Wij hebben tijd zat. Als wij kapot gaan, wil ik er alles aan gedaan hebben. Met negatief doen en schreeuwen kom je nooit ver.’

Roep was daarom blij met het telefoontje van Oudshoorn-van Ginderen en de saamhorigheid vanuit de coalitie om de horeca te helpen. ‘Laten we samen kijken wat we kunnen doen met de hulp die is aangeboden. Er lijkt een meerderheid te zijn’, aldus Roep.

Biedt vaccin hoop?

Roep, die onder andere bij familie geld moet lenen om zijn hoofd boven water te houden, heeft hoop als hij naar de toekomst kijkt. Het begin van de vaccinatieprocedure helpt daarbij. ‘Ik verwacht dat zodra het mooi weer wordt, dat in ieder geval op het terras weer dingen gaan mogen. Dat gaat heel veel zaken niet helpen, maar een heleboel zaken ook wel.’

Een kritische noot voegt Roep ook nog toe richting de start van de vaccinatie. ‘Als wij weten dat er morgen een groep van veertig man komt eten, zorgen wij dat wij onze zaken op orde hebben. Dat compliment kunnen we De Jonge niet geven.’

Lokaal Duinoord gaat verder met afhaalmaaltijden. Roep en zijn vrouw zijn niet gemaakt om op de bank te zitten. ‘We gaan weer doorpakken. Of het lucratief is moeten we afwachten. Maar we zijn in ieder geval bezig.’