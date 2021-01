Aanmelden voor middelbare scholen kan later en langer

Partijen vragen opheldering over aanhouding klimaatdemonstranten: ‘Waarom hier wel en niet in Duindorp?

Burgemeester Jan van Zanen meet met twee maten bij het toestaan van demonstraties in de stad. Dat vinden drie partijen in de gemeenteraad, aldus mediapartner Omroep West. Zij wijzen erop dat woensdag vijftien klimaatdemonstranten werden gearresteerd door de politie, terwijl tijdens een demonstratie op oudejaarsdag in Duindorp niemand werd aangehouden. ‘Hier lijkt sprake te zijn van ongelijkheid.’

GroenLinks, Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren in de Haagse raad eisen opheldering van burgemeester Jan van Zanen. Zij zien dat de politie woensdag optrad toen actievoerders van Extinction Rebellion volgens hen ‘vreedzaam en coronaproof’ bij het ministerie van Economische Zaken duidelijk maakten dat zij het niet eens zijn met het klimaatbeleid. De actievoerders schreven onder meer met krijt leuzen op de stoep. Daarbij werden vijftien demonstranten aangehouden.

De partijen willen weten waarom deze mensen zijn opgepakt en hoe dit zich verhoudt tot het wel toestaan van andere demonstraties. ‘Hier worden vreedzame demonstranten opgepakt en afgevoerd, terwijl anderen ongecontroleerd hun gang kunnen gaan’, aldus fractieleider Robert Barker van de Partij voor de Dieren. ‘Hier lijkt sprake te zijn van ongelijkheid.’

Demonstranten veroorzaakten geen hinder

Volgens hem veroorzaakten de demonstranten dinsdag geen hinder, hielden ze anderhalve meter afstand van elkaar en droegen ze mondkapjes. Ook zouden ze hebben aangegeven dat ze om 17.00 uur weer zouden vertrekken en alles schoon achter zouden laten.

Fractieleider Arjen Kapteijns van GroenLinks: ‘Demonstreren is een grondrecht en een demonstratie kan niet zonder zwaarwegende reden ontbonden worden. We horen heel graag van de burgemeester waarom de deelnemers aan deze kleinschalige vreedzame zo snel opgepakt zijn, terwijl er ook genoeg grootschalige manifestaties zijn geweest waar niet wordt ingegrepen.’

Vergelijking met ander protest

Eerder stelden de partijen al gezamenlijk vragen over andere kleine vreedzame klimaat-demonstraties die niet werden toegestaan. Ze vergelijken die met grootschaliger demonstraties van Viruswaarzin, Farmers Defence Force en de demonstratie in Duindorp die wel doorgang konden vinden.

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij noemt het ‘idioot dat een grote feestende demonstratie’ in Duindorp wel mag en deze niet. ‘Hier wordt met twee maten gemeten, de burgemeester heeft wat uit te leggen.’