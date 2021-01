Tweede Kamer houdt beveiliging tegen het licht: ‘Kunnen dit nooit 100 procent uitsluiten’

De bestorming van het parlementsgebouw in de Verenigde Staten is voor de Tweede Kamer reden om de beveiliging nog een keer tegen het licht te houden. ‘Wat er gisteren in het Capitool gebeurde zet ook ons aan het denken’, vertelt een woordvoerder van de Tweede Kamer aan mediapartner Omroep West.

Aanhangers van president Donald Trump bestormden woensdagavond het Capitool, het gebouw waarin het parlement van de Verenigde Staten bijeenkomt. Hierbij vielen vier doden en de politie arresteerde 52 betogers.

De beelden van de bestorming gingen de hele wereld over en zijn voor de Tweede Kamer reden om nog een keer te kijken naar de veiligheid van de Nederlandse politici. ‘Onze beveiliging is op orde, maar het is altijd goed om alles weer te checken, alle protocollen tegen het licht houden, het bouwkundige deel van het gebouw opnieuw inspecteren en te kijken of er kwetsbaarheden zijn. Zo kunnen we zoveel mogelijk risico’s uitsluiten, maar voor de volle 100 procent kan dat nooit’, zo vertelt de woordvoerder.

‘Het is een soort APK’

‘Doet alles het goed, het is een soort APK’, zegt Kamervoorzitter Khadija Arib tegen de NOS, verwijzend naar de verplichte keuring van auto’s. Ze denkt overigens wel dat de beveiliging van het Kamergebouw op orde is. ‘Dus het kan bij ons niet zomaar gebeuren dat een groep mensen het Binnenhof opstormt en het gebouw overneemt.’

De afgelopen tijd zijn boze demonstranten dicht in de buurt gekomen van de ingang van de Tweede Kamer. Maar wat er in de Verenigde Staten is gebeurd, gaat nog wel een flinke stap verder, zegt Arib. ‘Het is niet dat wij dit kunnen meemaken. Maar we hebben de afgelopen tijd wel mensen heel dichtbij zien komen met protesten voor de deur, intimidaties, schreeuwen en uitschelden.’

De woordvoerder van de Tweede Kamer wil niet zeggen of er directe aanleidingen zijn om extra voorzorgsmaatregelen te nemen. ‘Meer kunnen we er in het licht van veiligheid en beveiliging niet over zeggen’, besluit ze haar reactie.