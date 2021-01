Jacco van Leeuwen positief over ADO-RKC: ‘Op papier kunnen we winnen’

De veerkracht van Van Kleef: ‘Als ondernemer moet je kijken naar wat wél kan’

Meerdere media berichtten eind 2020 dat wij, met name door het thuiszitten tijdens de coronacrisis, meer zijn gaan drinken. Vooral slijterijen blijken goede zaken te hebben gedaan. De eeuwenoude distilleerderij Van Kleef had echter wat opstartproblemen. Fleur Krijt is de eigenaresse en miste, vooral tijdens de eerste lockdown, de gangbare bedrijvigheid.

Fleur verblijdt normaal gesproken gasten met proeverijen en rondleidingen door de distilleerderij waar het nu al enkele maanden akelig stil is. Net zoals veel andere bedrijven en horecagelegenheden heeft ook Van Kleef te lijden gehad onder de coronacrisis; al bleek de eerste lockdown zwaarder dan in de tweede. Fleur vertelt: ‘In maart waren ook wij onder invloed van drankbeperking; we hebben toen zo’n 80 procent van onze omzet zien verdampen. Op dat moment vraag je je wel af: hoe lang gaat dit duren?’

Geluk in eigen omgeving

Veel veerkracht heeft ervoor gezorgd dat Van Kleef het tij wist te keren. ‘Als ondernemer moet je toch kijken naar wat er wel kan in plaats van wat er niet kan,’ zegt Fleur. Deze mentaliteit leidde tot de opzet van een webwinkel, waar alle befaamde likeuren van Van Kleef nu in het virtuele winkelmandje kunnen worden gegooid. ‘Uiteindelijk is dus ook van Kleef, opgericht in 1842, de 21e eeuw ingegaan!’

Vanaf het eind van de zomer merkte Fleur dat de Van Kleef-likeuren inderdaad meer in trek waren en dat mensen bereid waren om meer geld uit te geven, waarmee de verkoop aantrok. ‘Als je nergens heen kan, ga je toch het geluk in je eigen omgeving zoeken en we zijn blij dat Van Kleef daar een ondersteunende rol in heeft mogen spelen.’ Dat Nederlanders in 2020 meer dronken is een feit waar Van Kleef tijdens de tweede lockdown dus gelukkig toch de vruchten van heeft kunnen plukken.

Luister hier het verslag van verslaggever Bob Brinkman.